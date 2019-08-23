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СНГ 23.08.2019 14:14

Лукашенко сообщил, что Зеленский просил у Минска поддержки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у Минска поддержки.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Украины Владимиром Зеленским). Они просили какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - сказал Лукашенко на встрече в пятницу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства также коснулся и прошедшей в пятницу встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - отметил Лукашенко.

"И ряд других вопросов, которые у вас есть. Я готов обсудить и принять решения", - подытожил глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]