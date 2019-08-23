Сенаторы Узбекистана одобрили законы о защите прав женщин

Сенат Узбекистана (верхняя палата парламента) на пленарном заседании в пятницу одобрил законы "О гарантиях равных прав для женщин и мужчин" и "О защите женщин от притеснений и насилия", сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Принимаемые впервые в истории Узбекистана данные законы направлены на обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах жизни общества", - заявила журналистам председатель сенатского комитета по вопросам женщин и гендерного равенства Сайера Баратова.

По ее словам, в законе "О гарантиях равных прав для женщин и мужчин" отражены понятия гендерного равенства, дискриминации женщин, полномочия ответственных органов, нормы по обеспечению гендерного равенства при участии в государственном управлении, приеме или найме на работу, осуществлении предпринимательской деятельности, а также меры, направленные на предотвращение нарушения такого равенства.

"Любые проявления дискриминации по признаку пола подлежат устранению в установленном законодательством порядке, указано в этом документе", - сказала Баратова.

Глава комитета обратила внимание на то, что в законе декларируется недопустимость поведения, основанного на обычаях, традициях и культуре, противоречащих требованиям законодательства Узбекистана и нормам международного права.

Закон о гарантиях равных прав для мужчин и женщин призван обеспечить равный доступ к государственной службе независимо от пола согласно квалификации и профессиональной подготовке. Не допускается объявление конкурсов на замещение должностей госслужбы только для лиц одного пола.

Закон также предусматривает равенство женщин и мужчин в сфере семейных отношений. Это равенство основано, в частности, на добровольности брачного союза, недопущении принудительных и ранних браков и равенстве личных и имущественных прав супругов.

Сенатор также обратила внимание на актуальность принятия закона "О защите женщин от притеснений и насилия".

По ее словам, несмотря на то, что в ряде законодательных актов проявление насилия, применение физической силы в отношении лица признано преступным деянием, на практике не уделялось должного внимание фактам насилия в отношении женщин, особенно в быту и в семейных отношениях.

"Закон значим тем, что направлен на предотвращение подобных проблем, упорядочение отношений в сфере защиты женщин от притеснений и насилия в быту, на рабочих местах, в образовательных учреждениях и других местах", - сказала Баратова.

По ее словам, в законе определены меры, направленные на предотвращение притеснений и насилия, а также ответственность за совершение таких деяний. Кроме того, отражены меры, направленные на формирование процессуальных гарантий, предусматривающих защиту лиц, подвергнутых притеснениям и насилию, утверждение в обществе атмосферы непримиримого отношения к любой форме насилия в отношении женщин.

В законе также указаны основные направления госполитики в сфере защиты женщин от притеснений и насилия в Узбекистане, определены полномочные органы в этой области.

Принятие этих законов послужит дальнейшему улучшению отношения к женщинам в обществе, укреплению уважительного к ним отношения, их почитания, заявила глава сенатского комитета.