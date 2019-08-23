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СНГ 23.08.2019 14:49

С-400 провели учение с боевыми стрельбами в Астраханской области

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 сбили сверхзвуковые ракеты условного противника в рамках учений на полигоне Ашулук Астраханской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Боевые расчёты соединения ПВО отразили ракетный удар условного воздушного противника, в качестве которого выступали сверхзвуковые ракеты-мишени "Фаворит", обладающие скоростными и манёвренными характеристиками современных крылатых ракет. В результате противовоздушного боя все восемь воздушных мишеней, летевших на скорости свыше 2000км/ч, были уничтожены", - говорится в сообщении.

По данным штаба округа, помимо боевых стрельб, расчеты отработали отражение ракетного авиационного удара с использованием электронных пусков управляемых ракет. "В ходе учения также выполнялись нормативы по обслуживанию боевой техники, оборудованию и маскировке стартовых позиций и командных пунктов", - сообщили в ЗВО.

Завершающим этапом учений станет совершение марша соединением ПВО протяженностью более 2000 км из Астраханской области в пункты постоянного базирования в Ленинградской области.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до десятков километров.

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Тэги: РОССИЯ, ЗВО, УЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]