С-400 провели учение с боевыми стрельбами в Астраханской области

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 сбили сверхзвуковые ракеты условного противника в рамках учений на полигоне Ашулук Астраханской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"Боевые расчёты соединения ПВО отразили ракетный удар условного воздушного противника, в качестве которого выступали сверхзвуковые ракеты-мишени "Фаворит", обладающие скоростными и манёвренными характеристиками современных крылатых ракет. В результате противовоздушного боя все восемь воздушных мишеней, летевших на скорости свыше 2000км/ч, были уничтожены", - говорится в сообщении.
По данным штаба округа, помимо боевых стрельб, расчеты отработали отражение ракетного авиационного удара с использованием электронных пусков управляемых ракет. "В ходе учения также выполнялись нормативы по обслуживанию боевой техники, оборудованию и маскировке стартовых позиций и командных пунктов", - сообщили в ЗВО.
Завершающим этапом учений станет совершение марша соединением ПВО протяженностью более 2000 км из Астраханской области в пункты постоянного базирования в Ленинградской области.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до десятков километров.
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