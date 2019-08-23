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СНГ 23.08.2019 15:02

Премьер Молдавии уравняла нацизм и сталинизм в бесчеловечности и преступности

Премьер-министр Молдавии Майя Санду в день поминовения жертв авторитарных режимов выступила с осуждением тоталитаризма, поставив в один ряд нацизм и сталинизм.

"Нынешнее правительство отказывается от любых практик, направленных на разделение общества, и будет способствовать повышению доверия и взаимопонимания среди граждан. Мы осуждаем любое проявление тоталитаризма, будь то нацизм, сталинизм, другие коммунистические и фашистские режимы. Все подобные режимы заслуживают одинаковое отношение, как бесчеловечные и преступные", - заявила Санду в пятницу на специальной церемонии.

"Практически каждая молдавская семья в прошлом так или иначе, пострадала от действий тоталитарных режимов - концентрационные лагеря, массовый голод, депортации, - сказала Санду. - Человеческая жизнь не значила абсолютно ничего, люди были лишь материалом, использующимся для достижения целей диктаторов-фанатиков. Забыть все это - значит пойти на риск повторения подобного в будущем".

"Мы должны научиться не разделять людей в зависимости от языка, веры, взглядов. Мы желаем, чтобы граждане Молдавии жили в мире и гармонии, были солидарны вне зависимости от этнической или политической принадлежности, жили в демократическом государстве, которое защищает их и обеспечивает уверенность в завтрашнем дне", - сказала Санду.

В ходе церемонии перед зданием правительства Молдавии был приспущен государственный флаг, объявлена минута молчания.

Ранее на этой неделе правительство Молдавии приняло постановление об объявлении 23 августа днем памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов. Депутаты от Партии социалистов Молдавии, которая входит в правящую коалицию вместе с правым блоком ACUM, подвергли критике эту инициативу. Они напомнили, что в Молдавии уже установлены День памяти жертв Холокоста (27 января), День памяти жертв фашизма (22 июня), День памяти жертв сталинизма (6 июля).

Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма учрежден решением Европарламента в 2009 г. в связи с годовщиной подписания 23 августа 1939 г. Пакта Молотова-Риббентропа, который разделил Европу на сферы влияния между СССР и Германией.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, ТОТАЛИТАРИЗМ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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