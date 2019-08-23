Премьер Молдавии уравняла нацизм и сталинизм в бесчеловечности и преступности

Премьер-министр Молдавии Майя Санду в день поминовения жертв авторитарных режимов выступила с осуждением тоталитаризма, поставив в один ряд нацизм и сталинизм.

"Нынешнее правительство отказывается от любых практик, направленных на разделение общества, и будет способствовать повышению доверия и взаимопонимания среди граждан. Мы осуждаем любое проявление тоталитаризма, будь то нацизм, сталинизм, другие коммунистические и фашистские режимы. Все подобные режимы заслуживают одинаковое отношение, как бесчеловечные и преступные", - заявила Санду в пятницу на специальной церемонии.

"Практически каждая молдавская семья в прошлом так или иначе, пострадала от действий тоталитарных режимов - концентрационные лагеря, массовый голод, депортации, - сказала Санду. - Человеческая жизнь не значила абсолютно ничего, люди были лишь материалом, использующимся для достижения целей диктаторов-фанатиков. Забыть все это - значит пойти на риск повторения подобного в будущем".

"Мы должны научиться не разделять людей в зависимости от языка, веры, взглядов. Мы желаем, чтобы граждане Молдавии жили в мире и гармонии, были солидарны вне зависимости от этнической или политической принадлежности, жили в демократическом государстве, которое защищает их и обеспечивает уверенность в завтрашнем дне", - сказала Санду.

В ходе церемонии перед зданием правительства Молдавии был приспущен государственный флаг, объявлена минута молчания.

Ранее на этой неделе правительство Молдавии приняло постановление об объявлении 23 августа днем памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов. Депутаты от Партии социалистов Молдавии, которая входит в правящую коалицию вместе с правым блоком ACUM, подвергли критике эту инициативу. Они напомнили, что в Молдавии уже установлены День памяти жертв Холокоста (27 января), День памяти жертв фашизма (22 июня), День памяти жертв сталинизма (6 июля).

Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма учрежден решением Европарламента в 2009 г. в связи с годовщиной подписания 23 августа 1939 г. Пакта Молотова-Риббентропа, который разделил Европу на сферы влияния между СССР и Германией.