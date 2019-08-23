Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 23.08.2019 13:11

Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана в I полугодии 2019г сократился на 0,1%

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2019 года составляет $8,92 млрд, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2019 года составлял $8 млрд 927,1 млн. Таким образом, в первом полугодии 2019 году внешний долг сократился на 0,1%.

"Госдолг состоит из прямых обязательств правительства Азербайджана, и обязательств по кредитам привлеченным под государственную гарантию. Внешний госдолг состоит из кредитов, привлеченных от международных финансовых институтов на инфраструктурные проекты и программы финансирования, а также из ценных бумаг, размещенных на международных финансовых рынках", - отметили в министерстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом". Согласно документу, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНФИН, ДОЛГ, ВНЕШНИЙ


Похожие новости


Иностранные государства должны РФ почти $40 млрд с учетом советских долгов - проспект

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]