Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана в I полугодии 2019г сократился на 0,1%

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2019 года составляет $8,92 млрд, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.
Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2019 года составлял $8 млрд 927,1 млн. Таким образом, в первом полугодии 2019 году внешний долг сократился на 0,1%.
"Госдолг состоит из прямых обязательств правительства Азербайджана, и обязательств по кредитам привлеченным под государственную гарантию. Внешний госдолг состоит из кредитов, привлеченных от международных финансовых институтов на инфраструктурные проекты и программы финансирования, а также из ценных бумаг, размещенных на международных финансовых рынках", - отметили в министерстве.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом". Согласно документу, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.
А. Мамедов
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