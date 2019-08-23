Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана в I полугодии 2019г сократился на 0,1%

Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2019 года составляет $8,92 млрд, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

Как сообщалось ранее, прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана на 1 января 2019 года составлял $8 млрд 927,1 млн. Таким образом, в первом полугодии 2019 году внешний долг сократился на 0,1%.

"Госдолг состоит из прямых обязательств правительства Азербайджана, и обязательств по кредитам привлеченным под государственную гарантию. Внешний госдолг состоит из кредитов, привлеченных от международных финансовых институтов на инфраструктурные проекты и программы финансирования, а также из ценных бумаг, размещенных на международных финансовых рынках", - отметили в министерстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом". Согласно документу, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.

А. Мамедов