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Дальнее зарубежье 23.08.2019 15:17

Республиканцы США выпустили в продажу футболки с "американской" Гренландией

Национальный комитет Республиканской партии США начал продажу футболок специально для желающих поддержать идею президента страны Дональда Трампа о покупке острова Гренландия, сообщают в пятницу американские СМИ.

Футболка на сайте комитета предлагается в размерах от S до 3XL. Футболка выполнена в белом цвете, на ней изображена карта США, а также карта Гренландии, окрашенная в цвета американского флага. В комитете предупреждают, что тираж футболок ограничен.

Футболку обещают прислать за пожертвование в $25 или более в пользу партии.

"Поддержите президента Трампа и его стремления к расширению Америки", - говорится в описании футболки.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.

Власти Дании резко высказались против продажи острова.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой бзопасности занимается Копенгаген.

В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.

Западные СМИ отмечали, что Гренландия привлекает внимание таких держав как США, РФ и КНР благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.

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Тэги: США, ГРЕНЛАНДИЯ, ФУТБОЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]