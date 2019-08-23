Национальный комитет Республиканской партии США начал продажу футболок специально для желающих поддержать идею президента страны Дональда Трампа о покупке острова Гренландия, сообщают в пятницу американские СМИ.
Футболка на сайте комитета предлагается в размерах от S до 3XL. Футболка выполнена в белом цвете, на ней изображена карта США, а также карта Гренландии, окрашенная в цвета американского флага. В комитете предупреждают, что тираж футболок ограничен.
Футболку обещают прислать за пожертвование в $25 или более в пользу партии.
"Поддержите президента Трампа и его стремления к расширению Америки", - говорится в описании футболки.
Газета The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.
Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.
Власти Дании резко высказались против продажи острова.
Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой бзопасности занимается Копенгаген.
В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.
Западные СМИ отмечали, что Гренландия привлекает внимание таких держав как США, РФ и КНР благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.
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