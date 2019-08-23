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ТЭК 23.08.2019 13:30

Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт электроэнергии в РФ на 66,5%, импорт из России – в 1,9 раза

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года увеличил экспорт электроэнергии на 4,8%, импорт - на 56%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

По данным правительства, экспорт электроэнергии из Азербайджана в I-ом полугодии 2019 года составил 1 млрд 212 млн 815,38 тыс. кВт/час на сумму $51 млн 935,32 тыс. В январе-июне 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 156 млн 305,9 тыс. кВт/час на сумму $54 млн 606,24 тыс. Таким образом, за I-ое полугодие 2019 года экспорт электроэнергии в количественном выражении увеличился на 4,8%, в стоимостном сократился на 4,9%.

В частности, экспорт в Россию составил 77 млн 762,26 тыс. кВт/час на сумму $4 млн 56,97 тыс. (рост в количественном выражении – на 66,5%), Грузию – 1 млрд 100 млн 745,38 тыс. кВт/час на $46 млн 231,31 тыс. (рост на 69,8%), Иран – 4 млн 545 тыс. кВт/час на $129,14 тыс. (спад на 68,7%), Турцию - 29 млн 762,74 тыс. кВт/час на $1 млн 517,9 тыс. (спад в 15 раз).

Азербайджан в январе-июне 2019 года импортировал 74 млн 154,37 тыс. кВт/час электроэнергии на $3 млн 148,37 тыс. (рост по сравнению с I-ым полугодием 2018 года в количественном выражении составил 56%, в стоимостном – на 65,9% - ИФ).

При этом, импорт из РФ составили 61 млн 562,26 тыс. кВт/час на $2 млн 414,75 тыс. (рост в количественном выражении в 1,9 раза), Грузии – 8 млн 68,1 тыс. кВт/час на $605,07 тыс. (рост в 5,7 раза), Ирана - 4 млн 524 тыс. кВт/час на $128,55 тыс. (спад на 68,9%).

В 2018 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс., импортировал - 108 млн 421,76 тыс. кВт/час на $4 млн 224,86 тыс.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ИМПОРТ/ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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