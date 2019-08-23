Сирийская армия отвоевала у мятежников территории на севере Хамы - СМИ

Сирийские правительственные силы продолжают укреплять контроль над позициями на севере провинции Хама, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

По данным источника агентства, сирийская армия взяла под контроль несколько стратегически важных позиций, среди которых - населенные пункты Кафр-Зайта, Аль-Латмин и Аль-Латамна.

Также сообщается, что вооруженные силы Сирии, экстренные и медицинские службы подготовились к прибытию гражданских лиц по гуманитарному коридору, открытому накануне на севере Хамы. Через него сирийцы могут покинуть территории, которые все еще удерживаются повстанцами.

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун в Идлибе.

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники.