Французские виноделы в преддверии G7 беспокоятся из-за возможных пошлин США

Французские виноделы с беспокойством ожидают окончательного решения президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести пошлины на французское вино, сообщают местные СМИ.
"Мы вынуждены воспринимать угрозы американского президента очень серьезно. Но вино не должно оказываться заложником в международных торговых переговоров", - считает глава винодельческого подразделения французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Жером Деспей.
Обеспокоенность угрозы Трампа в преддверии саммита "группы семи" в Биаррице вызывают у виноделов из разных регионов Франции, в том числе из Шампани и Прованса. На встрече G7лидеры могут обсудить вопросы, связанные с торговлей и налогообложением цифровых гигантов, что как раз стало причиной, из-за которой Трамп пригрозил пошлинами на французское вино.
"Конечно, мы беспокоимся, потому что США - это наш основной после Франции рынок сбыта в стоимостном выражении", - сказал представитель виноделов Шампани Максим Тубар. Однако, по его словам, он все же сохраняет оптимизм, потому что "американские потребители любят шампанское".
В департаменте Шаранта, где расположен город Коньяк, также с опасением относятся к возможности введения пошлин. Почти половина коньячной продукции этого региона экспортируется именно в США.
Глава Европейской конфедерации независимых виноделов Томас Монтань уверен, что пошлины США, если будут введены, отразятся значительнее всего на винах низкой и средней ценовой категории.
В США особой популярностью пользуются розовые вина из Прованса. По словам президента винодельческой федерации Прованса Жан-Жака Бребана, "Прованс" давно стал синонимом розе в США. Он также рассказал, что сейчас активно занимается поиском альтернативных рынков и рассматривает в этом контексте Китай.
Ожидается, что позже в пятницу Трамп вылетит во Францию для участия в саммите G7 d Биаррице. Его самолет должен приземлится в городе Бордо. В одноименном винодельческом регионе делают многие известнейшие французские вина.
В июле президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины на французское вино, причем в сжатые сроки. Он заверил, что у него прекрасные отношения с президентом Франции Эмманюэлем Мапкроном, однако при этом он, возможно, введет такие пошлины.
Трамп пояснил, что может предпринять такие действия в ответ на французский налог на американские технологические компании.
В выходные во французском городе Биарриц состоится саммит "группы семи", на который, в частности, прибудет американский лидер Дональд Трамп. Среди возможных тем для обсуждения - вопросы, связанные с мировой экономикой, торговлей, международной безопасностью, налогообложением цифровых гигантов.
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