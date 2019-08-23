Аббас на следующей неделе проведет переговоры с Меркель

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас 29 августа посетит Берлин, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В разговоре речь пойдет о двухсторонних вопросах, об актуальном положении в палестинских территориях, о ближневосточном мирном процессе и региональных темах", - сообщил Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

Перед переговорами запланированы заявления для прессы.