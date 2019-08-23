Аббас на следующей неделе проведет переговоры с Меркель

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас 29 августа посетит Берлин, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"В разговоре речь пойдет о двухсторонних вопросах, об актуальном положении в палестинских территориях, о ближневосточном мирном процессе и региональных темах", - сообщил Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.
Перед переговорами запланированы заявления для прессы.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Премьер Молдовы видит единственный путь развития страны в интеграции в ЕС
Баку выразил протест генсеку ООН по факту распространения Арменией бумаг сепаратистского режима в Карабахе – МИД Азербайджана
Кузбасский "Ресурс" взыскивает с Южно-Кузбасской ГРЭС Мечела 40 млн руб. долга за уголь
Эстония начала закупать газ у НОВАТЭКа
Нижнетагильский производитель мороженого планирует наладить экспорт в Азербайджан
Самая большая в Европе мечеть открылась в Шали
Крупнорогатый скот спровоцировал ДТП в Азербайджане, 8 человек получили ранения
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США