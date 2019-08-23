General Electric и Cobra начали модернизацию Кайраккумской ГЭС на севере Таджикистана

Консорциум в составе подразделений концерна General Electric и группы Cobra (Испания) приступил к реализации проекта реконструкции гидроагрегатов Кайраккумской ГЭС на севере Таджикистана.

Президент страны Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки в Согдийскую область в пятницу дал старт модернизации гидроэлектростанции, сообщила пресс-служба главы государства.

"Рахмон ознакомился с ходом модернизации шести агрегатов Кайраккумской гидроэлектростанции. Президенту доложили, что проект будет реализован в несколько этапов. Было отмечено, что за 63 года своей деятельности Кайраккумская ГЭС выработала свыше 40 млрд кВт.ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

Проект реализуют General Elecktric Hydro (Франция), General Elecktric Renewadle (Швейцария) и испанская Cobra Instalaciones y Servicios SA (входит в El Grupo ACS).

Как сообщала в марте этого года компания GE Renewable Energy, подразделение General Electric в сегменте возобновляемых источников электроэнергии, подписан контракт с энергохолдингом "Барки Точик" ("Энергия Таджикистана") на реконструкцию гидроагрегатов Кайраккумской ГЭС. Планируется заменить шесть турбин и генераторов, часть вспомогательных систем, осуществить шеф-монтаж оборудования.

Согласно графику, предложенному консорциумом, работы планируется выполнить за 57 месяцев (изначально рассчитанный срок составлял 73 месяца). После модернизации мощность каждого из шести гидроагрегатов будет повышена с 21 МВт до 29 МВт, общая установленная мощность ГЭС возрастет со 126 до 174 МВт.

Также сообщалось, что в апреле 2018 года Минфин Таджикистана, "Барки Точик" и ЕБРР заключили соглашения о финансировании восстановительных работа на Кайраккумской ГЭС. Общая стоимость проекта составляет $126 млн, из которых $38 млн - кредит ЕБРР, 35 млн евро - кредит Европейского инвестиционного банка. Еще $27 млн льготного кредита и $23 млн гранта будет выделено из средств Фонда зеленого климата.

На долю Кайраккумской ГЭС, расположенной в 20 км к востоку от Худжанда - второго по величине города Таджикистана, приходится около 7% вырабатываемой в республике электроэнергии. Первые два агрегата станции были введены в 1956 году, еще четыре - в 1957 году.