General Electric и Cobra начали модернизацию Кайраккумской ГЭС на севере Таджикистана

Консорциум в составе подразделений концерна General Electric и группы Cobra (Испания) приступил к реализации проекта реконструкции гидроагрегатов Кайраккумской ГЭС на севере Таджикистана.
Президент страны Эмомали Рахмон в ходе рабочей поездки в Согдийскую область в пятницу дал старт модернизации гидроэлектростанции, сообщила пресс-служба главы государства.
"Рахмон ознакомился с ходом модернизации шести агрегатов Кайраккумской гидроэлектростанции. Президенту доложили, что проект будет реализован в несколько этапов. Было отмечено, что за 63 года своей деятельности Кайраккумская ГЭС выработала свыше 40 млрд кВт.ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Проект реализуют General Elecktric Hydro (Франция), General Elecktric Renewadle (Швейцария) и испанская Cobra Instalaciones y Servicios SA (входит в El Grupo ACS).
Как сообщала в марте этого года компания GE Renewable Energy, подразделение General Electric в сегменте возобновляемых источников электроэнергии, подписан контракт с энергохолдингом "Барки Точик" ("Энергия Таджикистана") на реконструкцию гидроагрегатов Кайраккумской ГЭС. Планируется заменить шесть турбин и генераторов, часть вспомогательных систем, осуществить шеф-монтаж оборудования.
Согласно графику, предложенному консорциумом, работы планируется выполнить за 57 месяцев (изначально рассчитанный срок составлял 73 месяца). После модернизации мощность каждого из шести гидроагрегатов будет повышена с 21 МВт до 29 МВт, общая установленная мощность ГЭС возрастет со 126 до 174 МВт.
Также сообщалось, что в апреле 2018 года Минфин Таджикистана, "Барки Точик" и ЕБРР заключили соглашения о финансировании восстановительных работа на Кайраккумской ГЭС. Общая стоимость проекта составляет $126 млн, из которых $38 млн - кредит ЕБРР, 35 млн евро - кредит Европейского инвестиционного банка. Еще $27 млн льготного кредита и $23 млн гранта будет выделено из средств Фонда зеленого климата.
На долю Кайраккумской ГЭС, расположенной в 20 км к востоку от Худжанда - второго по величине города Таджикистана, приходится около 7% вырабатываемой в республике электроэнергии. Первые два агрегата станции были введены в 1956 году, еще четыре - в 1957 году.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Премьер Молдовы видит единственный путь развития страны в интеграции в ЕС
Баку выразил протест генсеку ООН по факту распространения Арменией бумаг сепаратистского режима в Карабахе – МИД Азербайджана
Самая большая в Европе мечеть открылась в Шали
Крупнорогатый скот спровоцировал ДТП в Азербайджане, 8 человек получили ранения
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ФСБ объявила о пресечении деятельности религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области
Аббас на следующей неделе проведет переговоры с Меркель
Французские виноделы в преддверии G7 беспокоятся из-за возможных пошлин США
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США