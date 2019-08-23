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Инфраструктура и тендеры 23.08.2019 14:37

Структура Минэкологии затратит на закупку химикатов, машин и оборудования более 705 тыс. манатов

ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн» направит более 705 тыс. манатов на закупку химических средств, электротоваров, машин и оборудования и расходных материалов.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн» подписало 5 контрактов с тремя компаниями на поставку всей указанной продукции. Общая сумма контрактов составила 705,213 тыс. манатов.

При этом, с ООО «Tornado-SL» подписаны два контракта на общую сумму 394,736 тыс. манатов, с ООО «Ekoservis-A» - два контракта на 290,232 тыс. манатов, с ООО «Arazplast» - контракт на сумму 20, 243 тыс. манатов.

ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн" создано 13 июня 2008 года и входит в структуру министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ЗАКУПКА, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]