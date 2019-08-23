ФСБ объявила о пресечении деятельности религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области

ФСБ России сообщает о пресечении в Калужской области деятельности членов религиозно-экстремистской ячейки, которые занимались сбором средств для запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство".

"На территории Калужской области в рамках возбужденного уголовного дела пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей ресурсное обеспечение МТО "Исламское государство", запрещенной на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в ЦОС ФСБ.

Там заявили, что "преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центрально-Азиатского региона, которые по указанию комиссаров МТО осуществляли сбор и переправку денежных средств в Сирию для финансирования террористической деятельности".

В ФСБ уточнили, что спецоперация проводилась при силовой поддержке Росгвардии.

В настоящее время, как сообщили в пресс-службе, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.