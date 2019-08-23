Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8816 RUR   0.0259 GBR   2.0788 TRY   0.2946

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.35 -0.33 Brent 59.92 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.08.2019 16:14

ФСБ объявила о пресечении деятельности религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области

ФСБ России сообщает о пресечении в Калужской области деятельности членов религиозно-экстремистской ячейки, которые занимались сбором средств для запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство".

"На территории Калужской области в рамках возбужденного уголовного дела пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей ресурсное обеспечение МТО "Исламское государство", запрещенной на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в ЦОС ФСБ.

Там заявили, что "преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центрально-Азиатского региона, которые по указанию комиссаров МТО осуществляли сбор и переправку денежных средств в Сирию для финансирования террористической деятельности".

В ФСБ уточнили, что спецоперация проводилась при силовой поддержке Росгвардии.

В настоящее время, как сообщили в пресс-службе, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАЛУГА, ЭКСТРЕМИЗМ, ПРЕСЕЧЕНИЕ


Похожие новости


В ДТП с автобусом под Калугой погибли семь человек, в том числе четверо детей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]