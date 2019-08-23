Самая большая в Европе мечеть открылась в Шали

В городе Шали в пятницу состоялось открытие самой большой мечети Европы, в которой одновременно могут молиться до 30 тыс. человек, а с учетом веранд - до 100 тыс.

В торжественной церемонии принимают участие полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. На открытие мечети приехали принцы, министры и высшие духовные лица из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других мусульманских стран.

На стадии строительства мечети СМИ писали, что мечеть будет названа именем главы ЧР Рамзана Кадырова. Однако на церемонии открытия Рамзан Кадыров объявил, что мечети присвоено имя Пророка Мухаммада.

В пятницу в Шали была также открыта школа по изучению Корана.

В настоящее время в Чечне наизусть Коран знают более 1300 молодых людей.