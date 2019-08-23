Сальвини раскритиковал его политических оппонентов, пытающихся сформировать правительство без его участия

Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в пятницу вновь заявил, что стремится к проведению в Италии досрочных выборов.
"Основной путь - это выборы", - сказал Сальвини в ходе трансляции в Facebook.
Возможная правящая коалиция Демократической партии Италии и "Движения 5 звезд", по словам Сальвини, "оставляет у меня горькое послевкусие".
Такое заявление Сальвини сделал в преддверии консультаций в пятницу по формированию правительства между Демократической партией и "Движением 5 звезд". Итальянские СМИ считают возможным такой союз, однако отмечают, что обе партии выдвигают много условий для формирования правительства, а их позиции по важным вопросам могут кардинально расходиться.
В настоящее время в правительственную коалицию в Италии входят партия Сальвини "Лига" и "Движение 5 звезд", однако сам Сальвини в начале этого месяца спровоцировал этого союза.
В августе Сальвини заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.
Теперь в стране проходят консультации, в ходе которых политические силы ищут возможность сформировать правительственную коалицию.
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