Сальвини раскритиковал его политических оппонентов, пытающихся сформировать правительство без его участия

Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в пятницу вновь заявил, что стремится к проведению в Италии досрочных выборов.

"Основной путь - это выборы", - сказал Сальвини в ходе трансляции в Facebook.

Возможная правящая коалиция Демократической партии Италии и "Движения 5 звезд", по словам Сальвини, "оставляет у меня горькое послевкусие".

Такое заявление Сальвини сделал в преддверии консультаций в пятницу по формированию правительства между Демократической партией и "Движением 5 звезд". Итальянские СМИ считают возможным такой союз, однако отмечают, что обе партии выдвигают много условий для формирования правительства, а их позиции по важным вопросам могут кардинально расходиться.

В настоящее время в правительственную коалицию в Италии входят партия Сальвини "Лига" и "Движение 5 звезд", однако сам Сальвини в начале этого месяца спровоцировал этого союза.

В августе Сальвини заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

Теперь в стране проходят консультации, в ходе которых политические силы ищут возможность сформировать правительственную коалицию.