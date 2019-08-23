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Дальнее зарубежье 23.08.2019 16:28

Сальвини раскритиковал его политических оппонентов, пытающихся сформировать правительство без его участия

Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в пятницу вновь заявил, что стремится к проведению в Италии досрочных выборов.

"Основной путь - это выборы", - сказал Сальвини в ходе трансляции в Facebook.

Возможная правящая коалиция Демократической партии Италии и "Движения 5 звезд", по словам Сальвини, "оставляет у меня горькое послевкусие".

Такое заявление Сальвини сделал в преддверии консультаций в пятницу по формированию правительства между Демократической партией и "Движением 5 звезд". Итальянские СМИ считают возможным такой союз, однако отмечают, что обе партии выдвигают много условий для формирования правительства, а их позиции по важным вопросам могут кардинально расходиться.

В настоящее время в правительственную коалицию в Италии входят партия Сальвини "Лига" и "Движение 5 звезд", однако сам Сальвини в начале этого месяца спровоцировал этого союза.

В августе Сальвини заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

Теперь в стране проходят консультации, в ходе которых политические силы ищут возможность сформировать правительственную коалицию.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПОЛИТИК, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]