Болтон посетит Молдавию на следующей неделе

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Молдавию 29 августа по приглашению премьер-министра Майи Санду, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства республики.

Санду написала на своей странице в Facebook, что "уже сам факт визита столь высокопоставленного представителя США служит сигналом серьезной поддержки Молдавии".

"Многие годы Молдавия была изолирована от остального мира, закрывались двери в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине, других столицах, а республика переживала состояние олигархической самоизоляции. Но сегодня ситуация изменилась, важнейшие партнеры проявляют интерес к Молдове, мы видим открытость, поддержку, предложения о сотрудничестве", - подчеркнула Санду.

Она назвала "беспрецедентным" развитие отношений с США, выразив уверенность что это "партнерство позволит РМ идти по пути демократии и прогресса".

Премьер Молдавии сообщила также, что сразу после визита Болтона в Кишинев она отправится в США во главе правительственной делегации. Визит запланирован на 31 августа - 4 сентября.

"Нашим приоритетом является углубление стратегического диалога с США, сотрудничество в ключевых направлениях, привлечение инвестиций и создание рабочих мест для наших граждан на родине", - отметила Санду.

Программа визита Болтона в Молдавию пока не объявлена.