В Думе предложили разместить российские ракеты в Венесуэле

Действенным ответом РФ на испытания американцами ракет, нарушающих ДРСМД, станет размещение российских систем в Венесуэле, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Один из вариантов - просто переговорить на эту тему (размещение ракетных систем) с руководством Венесуэлы. Это, конечно, жестко. Может быть, будет даже Карибский кризис-2, но именно Карибский кризис позволил надолго остудить американцев", - заявил Шерин в пятницу "Интерфаксу".

По мнению парламентария, "если подобная система будет размещена в Венесуэле, то они (США) будут более аккуратно себя вести".

"К сожалению, США понимают только грубую силу, говорить с ними цивилизованным языком, языком договоренностей, бесполезно. Они это воспринимают как слабость", - считает Шерин.

Размещение ракетных систем в Венесуэле, по его словам, будет для США более болезненным, чем размещение ракет при советской власти на Кубе. "Для США это будет страшнее, чем Куба, чем когда размещались наши системы на Кубе. Это совсем другой вариант, вопрос не только в расстоянии, но и в уязвимости", - сказал Шерин.

Кроме того, он отметил, что Венесуэла - нефтяное государство, которое в состоянии оплатить у себя на территории размещение ракетных систем.

"Если мы размещаем где-то наши системы, то необходимо выделять средства на их обслуживание, а Венесуэла очень богатая страна, нефтедобывающая страна. Я думаю, что Венесуэла будет счастлива просто даже купить у нас огромное количество таких систем, или, может быть даже потратиться на то, чтобы их содержать. Здесь речь идет о безопасности самой Венесуэлы", - сказал Шерин.

Размещение таких систем в Венесуэле будет, по его мнению, фактором обеспечения ее независимости.

"Нам нужно это делать, чтобы это было выгодно РФ не только в плане безопасности, но, чтобы мы это не делали за счет наших налогоплательщиков", - добавил Шерин.

О том, что Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил 19 августа телеканал CNN. По его данным, испытание было проведено накануне у западного побережья США. "Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у западного побережья США. В настоящий момент мы оцениваем результаты испытания", - сообщила телеканалу подполковник вооруженных сил США Карла Глисон.

23 августа президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы от действий США по испытанию новой крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. "Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю министерству обороны Российской Федерации, министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединённых Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.