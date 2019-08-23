Эрдоган и Путин обсудили по телефону Сирию и Ливию - турецкие СМИ

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в пятницу по телефону недавние события в Сирии и Ливии, сообщает в пятницу газета "Дейли Сабах".

В частности, Эрдоган заявил Путину, что действия сирийской правительственной армии в Идлибе привели к серьезному гуманитарному кризису в регионе, отмечает агентство "Анадолу".

Также Эрдоган заявил, что боевые действия в Идлибе вредят мирному процессу и представляют серьезную угрозу для национальной безопасности Турции.

Кроме того, президенты обсудили отношения России и Турции, отмечают СМИ.

Сирийская армия в настоящее время проводит операцию в провинции Идлиб. Ранее стало известно, что она взяла под контроль город Хан-Шейхун.

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники.