Эрдоган и Путин обсудили по телефону Сирию и Ливию - турецкие СМИ

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в пятницу по телефону недавние события в Сирии и Ливии, сообщает в пятницу газета "Дейли Сабах".
В частности, Эрдоган заявил Путину, что действия сирийской правительственной армии в Идлибе привели к серьезному гуманитарному кризису в регионе, отмечает агентство "Анадолу".
Также Эрдоган заявил, что боевые действия в Идлибе вредят мирному процессу и представляют серьезную угрозу для национальной безопасности Турции.
Кроме того, президенты обсудили отношения России и Турции, отмечают СМИ.
Сирийская армия в настоящее время проводит операцию в провинции Идлиб. Ранее стало известно, что она взяла под контроль город Хан-Шейхун.
Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники.
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