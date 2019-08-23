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Регион 23.08.2019 15:38

Эрдоган и Путин обсудили по телефону Сирию и Ливию - турецкие СМИ

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в пятницу по телефону недавние события в Сирии и Ливии, сообщает в пятницу газета "Дейли Сабах".

В частности, Эрдоган заявил Путину, что действия сирийской правительственной армии в Идлибе привели к серьезному гуманитарному кризису в регионе, отмечает агентство "Анадолу".

Также Эрдоган заявил, что боевые действия в Идлибе вредят мирному процессу и представляют серьезную угрозу для национальной безопасности Турции.

Кроме того, президенты обсудили отношения России и Турции, отмечают СМИ.

Сирийская армия в настоящее время проводит операцию в провинции Идлиб. Ранее стало известно, что она взяла под контроль город Хан-Шейхун.

Идлиб в настоящее время - единственная провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]