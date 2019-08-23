Бежавший из Молдавии депутат Илан Шор оказался в Израиле

Власти Израиля подтвердили, что объявленный в розыск молдавский депутат и бизнесмен Илан Шор находится в Израиле, сообщил глава молдавского представительства "Интерпола" Виорел Центю.
"Депутат Илан Шор был объявлен в международный розыск. Его дело можно увидеть в системах во всех 194 странах, так как оно было принято "Интерполом" для розыска во всех государствах, сотрудничающих с "Интерполом". При любой попытке перехода границы он будет задержан", - заявил Центю журналистам в пятницу.
Он сообщил, что МВД Молдавии направило запрос в Израиль, чтобы выяснить, действительно ли Шор находится там. "Мы уже получили ответ на этот запрос. Подтвердился факт, что он находится в Израиле. Израильские коллеги сообщили нам, что он пересек границу на въезде в Израиль", - сказал Центю.
15 августа парламент Молдавии снял депутатский иммунитет с Шора, обвиняемого в краже денег из банковской системы страны после того, как 25 июля суд принял решение о его аресте и объявлении в розыск.
Шор является супругом певицы Жасмин. Он был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других учреждений - "Banca Sociala" и "Unibank". В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около $1 млрд, что составляло более 20% ВВП Молдавии.
В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, но до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате. 14 июня, сразу после объявления Демпартии Молдавии о переходе в оппозицию, Шор покинул страну.
Информация о ввозе израильских дронов в Азербайджан для атаки на Иран не соответствует действительности – Минобороны
Алиев поздравил президента Украины с Днем независимости
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Грузинская нефтегазовая корпорация в I полугодии снизила чистую прибыль в 2,9 раза
Годовая инфляция в РФ I квартале 2020г может вплотную приблизиться к 3% - Орешкин
ФРС будет действовать "должным образом" для поддержки экономического роста - Пауэлл
МЧС привлекло самолет-амфибию и 2 вертолета для тушения пожара на северо-западе Азербайджана
Пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" экстренно сел в Геленджике
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США