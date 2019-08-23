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СНГ 23.08.2019 17:15

Бежавший из Молдавии депутат Илан Шор оказался в Израиле

Власти Израиля подтвердили, что объявленный в розыск молдавский депутат и бизнесмен Илан Шор находится в Израиле, сообщил глава молдавского представительства "Интерпола" Виорел Центю.

"Депутат Илан Шор был объявлен в международный розыск. Его дело можно увидеть в системах во всех 194 странах, так как оно было принято "Интерполом" для розыска во всех государствах, сотрудничающих с "Интерполом". При любой попытке перехода границы он будет задержан", - заявил Центю журналистам в пятницу.

Он сообщил, что МВД Молдавии направило запрос в Израиль, чтобы выяснить, действительно ли Шор находится там. "Мы уже получили ответ на этот запрос. Подтвердился факт, что он находится в Израиле. Израильские коллеги сообщили нам, что он пересек границу на въезде в Израиль", - сказал Центю.

15 августа парламент Молдавии снял депутатский иммунитет с Шора, обвиняемого в краже денег из банковской системы страны после того, как 25 июля суд принял решение о его аресте и объявлении в розыск.

Шор является супругом певицы Жасмин. Он был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других учреждений - "Banca Sociala" и "Unibank". В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около $1 млрд, что составляло более 20% ВВП Молдавии.

В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, но до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате. 14 июня, сразу после объявления Демпартии Молдавии о переходе в оппозицию, Шор покинул страну.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ДЕПУТАТ, РОЗЫСК, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]