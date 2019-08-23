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Дальнее зарубежье 23.08.2019 18:05

Путин и Нентаньяху в телефонном разговоре выразили заинтересованность во взаимодействии на сирийском направлении - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по региональной повестке дня. Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Согласно сообщению, Нетаньяху информировал Путина об итогах своего недавнего визита на Украину.

Затронуты также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, информирует кремлевская пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в ходе разговора "условлено о продолжении контактов".

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]