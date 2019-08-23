Путин и Нентаньяху в телефонном разговоре выразили заинтересованность во взаимодействии на сирийском направлении - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по региональной повестке дня. Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Согласно сообщению, Нетаньяху информировал Путина об итогах своего недавнего визита на Украину.

Затронуты также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, информирует кремлевская пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в ходе разговора "условлено о продолжении контактов".