МАГАТЭ не выразила никаких опасений по вопросу экологической безопасности плавучей АЭС - Сергей Иванов

МАГАТЭ не выразила никаких опасений по вопросу экологической безопасности плавучей АЭС, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"В процессе строительства и создания этой станции ее посетили многие представители МАГАТЭ. Ни разу никаких замечаний и озабоченностей по поводу экологической безопасности не было. Это знак качества для экологической безопасности станции", - сказал Иванов.
Ранее в пятницу началась транспортировка энергоблока плавучей АЭС из Мурманска в Певек (Чукотка). Энергоблоку предстоит преодолеть путь в более чем 4700 км. В Певеке он станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и после подключения к энергосетям будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, снабжая электричеством город Певек и Чукотский автономной округ, в том числе замещая мощности Билибинской АЭС, которая будет окончательно остановлена в начале следующего десятилетия.
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