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Бизнес и законодательство 23.08.2019 16:06

Нижнетагильский производитель мороженого планирует наладить экспорт в Азербайджан

ООО «Нижнетагильский холодильник» может наладить экспорт мороженого в Азербайджан, сообщает издание «TagilCity» со ссылкой на учредителя предприятия Вячеслава Малых.

«В настоящее время ведутся переговоры о выходе продукции «Нижнетагильского холодильника» на международный рынок. У нас планируются командировки в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Ищем пути развития, в том числе и через новый центр Свердловского фонда поддержки предпринимательства пытаемся выйти на экспорт», - заявил Малых.

Он также сообщил, что предприятие расширяет ассортимент продукции и на днях выпустило два новых вида мороженого.

По данным Госкомстата Азербайджана, в I полугодии 2019 году в страну было импортировано 662,48 тонны мороженого на $2 млн 703,76. При этом на долю поставок из России в отчетный период пришлось 297,08 тонн мороженого на $1 млн 073,94.

ООО «Нижнетагильский холодильник» основан в 2006 году, продолжив традиции производства мороженого с 1935 года. В 2011 году технологический процесс был обновлен. Введено в строй современное экономичное оборудование из Германии и Италии. Компания производит и продает мороженое около 35 видов, самыми популярными из которых являются: «Пломбир на сливках», пломбир «ГОСТ» и «Томатный стаканчик».

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, МОРОЖЕНОЕ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]