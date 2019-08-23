Нижнетагильский производитель мороженого планирует наладить экспорт в Азербайджан

ООО «Нижнетагильский холодильник» может наладить экспорт мороженого в Азербайджан, сообщает издание «TagilCity» со ссылкой на учредителя предприятия Вячеслава Малых.

«В настоящее время ведутся переговоры о выходе продукции «Нижнетагильского холодильника» на международный рынок. У нас планируются командировки в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Ищем пути развития, в том числе и через новый центр Свердловского фонда поддержки предпринимательства пытаемся выйти на экспорт», - заявил Малых.

Он также сообщил, что предприятие расширяет ассортимент продукции и на днях выпустило два новых вида мороженого.

По данным Госкомстата Азербайджана, в I полугодии 2019 году в страну было импортировано 662,48 тонны мороженого на $2 млн 703,76. При этом на долю поставок из России в отчетный период пришлось 297,08 тонн мороженого на $1 млн 073,94.

ООО «Нижнетагильский холодильник» основан в 2006 году, продолжив традиции производства мороженого с 1935 года. В 2011 году технологический процесс был обновлен. Введено в строй современное экономичное оборудование из Германии и Италии. Компания производит и продает мороженое около 35 видов, самыми популярными из которых являются: «Пломбир на сливках», пломбир «ГОСТ» и «Томатный стаканчик».

Н.Аббасова