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Дальнее зарубежье 23.08.2019 18:19

В ЕС заявляют о готовности помочь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии

Европейская комиссия (ЕК) чрезвычайно обеспокоена лесными пожарами в Бразилии, где горят крупнейшие в мире тропические леса с тысячами видов деревьев, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Это причина, по которой председатель (Европейского совета Дональд - ИФ) Туск поднимет данную тему на саммите G7", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Мы также готовы оказать с нашей стороны необходимую помощь с использованием спутниковой системы", - добавила Андреева.

Она отметила, отвечая на соответствующий вопрос, что лучшим инструментом воздействия на Бразилию, имеющимся в распоряжении ЕС, может стать соглашение о зоне свободной торговли ЕС - Mercosur (общий рынок ряда стран Южной Америки, включающий Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай).

"Это первое торговое соглашение, которое предусматривает обязывающие положения, чтобы реализовать Парижские соглашения по климату, а также другие многосторонние соглашения по защите окружающей среды", - продолжила представитель ЕК.

По ее словам, это средство побудить Бразилию уважать совместно принятые в рамках Парижских соглашений обязательства и вместе работать над другими вопросами, касающимися окружающей среды. При этом Андреева подчеркнула важность "юридически обязывающих положений в наших соглашениях". Это, считают в ЕК, юридический инструмент для привлечения других сторон к соблюдению стандартов ЕС.

В то же время пресс-секретарь отказалась от комментариев по поводу выполнения сторонами обязательств соглашения, которое еще не вступило в силу официально.

"Мы сможем требовать уважать это соглашение в юридическом плане, как только оно вступит в силу. Но мы отслеживаем ситуацию (в Амазонии - ИФ) с большой обеспокоенностью и готовы оказать нашу поддержку", - объяснила Андреева.

Пожары в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. С каждым днем количество очагов возгорания увеличивается, и по данным Института экологических исследований Амазонки (IPAM), количество очагов возгорания в большинстве бразильских штатов выше, чем за последние четыре года.

Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда применяется огонь для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.

Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны.

Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь.

С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.

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Тэги: ЕС, БРАЗИЛИЯ, ПОЖАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]