Адвокаты Уилана подадут прошение о проведении ему медицинской операции

Защита обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана в ближайшее время подаст ходатайство о проведении ему медицинской операции, заявил его адвокат Владимир Жеребенков.
"Мы приняли решение, что будем настаивать на проведении операции", - сказал Жеребенков в пятницу.
Он отметил, что защита подготовила "ходатайство, которое сейчас в Лефортово отвезут".
Уилан, по словам его адвоката, подписал согласие на проведение операции в России.
Ранее Жеребенков сообщал, что к Уилану приезжали врачи от Минздрава, которые провели обследование и пришли к выводу, что в операции он пока не нуждается.
По просьбе врачей Уилан запросил через консульский отдел свои медицинские документы.
Ранее Уилан неоднократно жаловался, что у него обострилась травма плеча левой руки и он испытывает боль при ее поднятии вверх. Кроме того, у него обострилась паховая грыжа.
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