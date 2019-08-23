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СНГ 23.08.2019 18:23

Адвокаты Уилана подадут прошение о проведении ему медицинской операции

Защита обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана в ближайшее время подаст ходатайство о проведении ему медицинской операции, заявил его адвокат Владимир Жеребенков.

"Мы приняли решение, что будем настаивать на проведении операции", - сказал Жеребенков в пятницу.

Он отметил, что защита подготовила "ходатайство, которое сейчас в Лефортово отвезут".

Уилан, по словам его адвоката, подписал согласие на проведение операции в России.

Ранее Жеребенков сообщал, что к Уилану приезжали врачи от Минздрава, которые провели обследование и пришли к выводу, что в операции он пока не нуждается.

По просьбе врачей Уилан запросил через консульский отдел свои медицинские документы.

Ранее Уилан неоднократно жаловался, что у него обострилась травма плеча левой руки и он испытывает боль при ее поднятии вверх. Кроме того, у него обострилась паховая грыжа.

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Тэги: РОССИЯ, УИЛАН, ОПЕРАЦИЯ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]