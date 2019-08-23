Адвокаты Уилана подадут прошение о проведении ему медицинской операции

Защита обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана в ближайшее время подаст ходатайство о проведении ему медицинской операции, заявил его адвокат Владимир Жеребенков.

"Мы приняли решение, что будем настаивать на проведении операции", - сказал Жеребенков в пятницу.

Он отметил, что защита подготовила "ходатайство, которое сейчас в Лефортово отвезут".

Уилан, по словам его адвоката, подписал согласие на проведение операции в России.

Ранее Жеребенков сообщал, что к Уилану приезжали врачи от Минздрава, которые провели обследование и пришли к выводу, что в операции он пока не нуждается.

По просьбе врачей Уилан запросил через консульский отдел свои медицинские документы.

Ранее Уилан неоднократно жаловался, что у него обострилась травма плеча левой руки и он испытывает боль при ее поднятии вверх. Кроме того, у него обострилась паховая грыжа.