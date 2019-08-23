Китай введет ответные пошлины на американские товары стоимостью $75 млрд в год

Власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Как говорится в сообщении на сайте министерства финансов КНР, пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года.
Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря, пишет агентство Bloomberg.
"Указанные меры являются вынужденным шагом Китая в ответ на одностороннюю политику и торговый протекционизм США", - говорится в заявлении китайского Минфина.
При этом китайские власти подчеркнули, что единственным правильным выбором для США и Китая остается сотрудничество на основе взаимного уважения и равноправия.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал ввести 10%-ные пошлины на товары китайского импорта стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. После этого министерство торговли внесло коррективы и объявило, что введение пошлины на ряд товаров будет отложено до 15 декабря. Соответственно, китайские действия являются зеркальным ответом на меры Вашингтона.
На новости об ответных мерах Китая фьючерсы на американские фондовые индексы перешли к снижению и к 15:13 МСК опускаются на 0,3-0,4%. Цены на нефть, слабо менявшиеся в ходе сессии, падают примерно на 2%.
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