Нефть перешла к падению на новости о введении Китаем новых пошлин на американские товары

Нефть эталонных марок перешла к падению в ходе торгов в пятницу, нивелировав рост с начала недели, на опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:22 подешевели на $1,31 (2,19%) - до $58,61 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упала на $1,43 (2,58%), до $53,92 за баррель.

Как сообщалось, в ответ на действия Вашингтона власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года.

Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал ввести 10%-ные пошлины на товары китайского импорта стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. После этого министерство торговли внесло коррективы и объявило, что введение пошлины на ряд товаров будет отложено до 15 декабря.

Ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, причем напрямую затрагивающее нефтяной рынок, может привести к замедлению темпов роста мирового ВВП и негативно отразиться на мировом спросе на топливо.