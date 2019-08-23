Путин поздравил Кадырова с днем рождения отца и открытием новой мечети в Шали

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с очередной годовщиной со дня рождения его отца, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России по телефону поздравил Рамзана Кадырова с очередной годовщиной со дня рождения его отца Ахмад-Хаджи Кадырова, а также с открытием в Шали мечети "Гордость мусульман", - говорится в сообщении.

Первый президент Чеченской республики Ахмад-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта, устроенного боевиками во время празднования Дня Победы на центральном стадионе в Грозном 9 мая 2004 года.