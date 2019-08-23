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СНГ 23.08.2019 16:41

Путин поздравил Кадырова с днем рождения отца и открытием новой мечети в Шали

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с очередной годовщиной со дня рождения его отца, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России по телефону поздравил Рамзана Кадырова с очередной годовщиной со дня рождения его отца Ахмад-Хаджи Кадырова, а также с открытием в Шали мечети "Гордость мусульман", - говорится в сообщении.

Первый президент Чеченской республики Ахмад-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта, устроенного боевиками во время празднования Дня Победы на центральном стадионе в Грозном 9 мая 2004 года.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАДЫРОВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]