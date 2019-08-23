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ТЭК 23.08.2019 16:44

Биржевые цены на бензин после долгого летного спуска подпрыгнули на 4% - рынок ждет ремонты НПЗ

Цены на нефтепродукты на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), которые с начала лета методично спускались вниз, на этой неделе подпрыгнули сразу на 4%.

Согласно сайту биржи, в пятницу этой недели по сравнению с пятницей предыдущей недели цены на 92-й бензин выросли почти на 4%, до 44979 руб./т., на 95-й - на 4,3%, до 46392 руб./т., на летнее ДТ - на 2%, до 46640 руб./т.

Биржевые цены на топливо быстро росли с понедельника по четверг, но в пятницу немного скорректировались вниз.

Эксперты на топливном рынке не видят в этом прыжке цен на СПбМТСБ ничего особенного: во-первых, цены корректируются вверх после длительного снижения, во-вторых, рынок начинает готовиться к осеннему сезону ремонтов заводов. Скачек цен, ожидают аналитики, символизирует начало повышательного тренда - обычного явления для этого периода года.

Последний раз такой скачок биржевых цен наблюдался в середине мая, тоже традиционно - на фоне роста спроса и плановых весенних ремонтов НПЗ.

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Тэги: РОССИЯ, ТОПЛИВО, БИРЖА, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]