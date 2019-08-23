Морские порты Азербайджана сократили в январе-июле перевалку грузов на 18,7%

Морские порты Азербайджана в январе-июле 2019 года сократили объем перевалки грузов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 18,7 % - до 4 млн 690,2 тыс. тонн, сообщили агентству«Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
«Из общего объема грузов 4 млн 304 тыс. тонн или 91,8% пришлось на международные транзитные грузы, 8,1% - местные грузы. Спад объема перевозок транзитных перевозок по сравнению с январем-июлем 2018 года составил 21,2%», - сообщили в комитете.
Как сообщалось, в 2018 году перевалка грузов через морские порты Азербайджана составила 9 млн 902,2 тыс. тонн.
Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта, строящегося в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года – терминал Ro-Ro.
Н.Аббасова
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