Премьер Грузии получил от Лукашенко подтверждение поддержки грузинского суверенитета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с находящимся в Минске с официальным визитом главой грузинского правительства Мамукой Бахтадзе подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Белоруссия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. И это еще раз было подтверждено на высшем уровне", - сказал министр, комментируя встречу находящегося в Минске с официальным визитом главы грузинского правительства Мамуки Бахтадзе с президентом Белоруссии.

Слова Залкалиани цитирует в пятницу пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД, на встрече речь шла обо всех основных направлениях грузино-белорусских двусторонних отношений и главный акцент был сделан на путях дальнейшего углубления экономического сотрудничества.

"В наших двусторонних отношениях не существует проблемных вопросов. Наш торговый оборот с каждым годом растет и существующая динамика указывает на то, что и текущий год будет крайне позитивным в торговых отношениях", - сказал Залкалиани.

Он отметил, что положительная тенденция имеется и в направлении роста потока туристов из Белоруссии, в связи с чем для активизации сотрудничества в этой сфере была рассмотрена возможность осуществления дополнительных прямых авиарейсов.

Глава МИД Грузии находится с визитом в Минске вместе с премьер-министром Бахтадзе.

Ранее в пятницу в пресс-службе грузинского премьера сообщили, что помимо Лукашенко Бахтадзе встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

В марте этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал на встрече с представителями общественности и СМИ о своем диалоге с руководством России относительно признания Абхазии.

"Я был готов подписать указ о признании Абхазии. По крайней мере, я так сказал россиянам. Но что будет завтра? Меня об этом предупредил Хавьер Солана, генсек НАТО бывший, он приехал ко мне", - рассказал А.Лукашенко. "Если вы признаете Абхазию - мы вас отключаем от банковской системы (SWIFT - ИФ), вы попадаете в изоляцию", - сказал А.Лукашенко об аргументах, которые ему привел тогдашний генсек НАТО. "И сегодня я оказался прав. Я был в Грузии, они нормально к нам относятся", - отметил белорусский президент.