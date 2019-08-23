Белоруссия рассчитывает на рост товарооборота с Грузией до $200 млн

Белоруссия и Грузия намерены в ближайшее время увеличить взаимный товарооборот до $200 млн, и это не предел, заявил белорусский премьер Сергей Румас на встрече со своим грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе.
"Товарооборот растет, и в прошлом году мы преодолели планку $ 110 млн, вместе с тем, конечно же, эта цифра не соответствует потенциалу наших стран, они имеют большие возможности в торговле как товарами, так и услугами друг с другом. И та цифра которая обсуждается - $200 млн, я думаю, это ближайшая задача, и с другой стороны, она тоже не является каким-то пределом или непреодолимым числом", - сказал Румас.
Премьер отметил, что Белоруссия готова двигаться вперед в промышленной и сельскохозяйственной кооперации с Грузией, ряд пилотных проектов уже реализуются.
"Беларусь имеет развитое машиностроение, и мы видим, что белорусские предприятия готовы полностью удовлетворить потребности грузинских аграриев в современной технике, навесном оборудовании. Причем мы готовы адаптировать ее к условиям горной Грузии", продолжил руководитель белорусского правительства.
Румас также напомнил о прошедшем в прошлом году официальном визите президента республики Александра Лукашенко в Грузию. " Впервые страны подписали межгосударственный договор об основах сотрудничества между нашими странами. Текущий год также является значимым - 6 января мы отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Очень отрадно, что за четверть века мы смогли не только сохранить, но и приумножить традиции дружбы между нашими странами", - добавил он.
"Беларусь выступает за развитие многоплановых отношений с Грузией, которая является для Республики Беларусь не только надежным партнером, но и братским государством", резюмировал премьер-министр.
В свою очередь премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что Белоруссия является надежным партнером.
"Последние годы наши отношения находятся на очень высоком уровне. Торгово-экономические отношения выходят на новые позиции. Наши цели амбициозные - мы хотим достичь показателя $200 млн (товарооборот - ИФ)", - сказал он.
Кроме того, премьер-министр Грузии отметил позитивную динамику развития гуманитарно-культурного сотрудничества между сторонами.
Информация о ввозе израильских дронов в Азербайджан для атаки на Иран не соответствует действительности – Минобороны
Алиев поздравил президента Украины с Днем независимости
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Грузинская нефтегазовая корпорация в I полугодии снизила чистую прибыль в 2,9 раза
Годовая инфляция в РФ I квартале 2020г может вплотную приблизиться к 3% - Орешкин
ФРС будет действовать "должным образом" для поддержки экономического роста - Пауэлл
МЧС привлекло самолет-амфибию и 2 вертолета для тушения пожара на северо-западе Азербайджана
Пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" экстренно сел в Геленджике
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США