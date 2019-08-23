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Регион 23.08.2019 19:01

Белоруссия рассчитывает на рост товарооборота с Грузией до $200 млн

Белоруссия и Грузия намерены в ближайшее время увеличить взаимный товарооборот до $200 млн, и это не предел, заявил белорусский премьер Сергей Румас на встрече со своим грузинским коллегой Мамукой Бахтадзе.

"Товарооборот растет, и в прошлом году мы преодолели планку $ 110 млн, вместе с тем, конечно же, эта цифра не соответствует потенциалу наших стран, они имеют большие возможности в торговле как товарами, так и услугами друг с другом. И та цифра которая обсуждается - $200 млн, я думаю, это ближайшая задача, и с другой стороны, она тоже не является каким-то пределом или непреодолимым числом", - сказал Румас.

Премьер отметил, что Белоруссия готова двигаться вперед в промышленной и сельскохозяйственной кооперации с Грузией, ряд пилотных проектов уже реализуются.

"Беларусь имеет развитое машиностроение, и мы видим, что белорусские предприятия готовы полностью удовлетворить потребности грузинских аграриев в современной технике, навесном оборудовании. Причем мы готовы адаптировать ее к условиям горной Грузии", продолжил руководитель белорусского правительства.

Румас также напомнил о прошедшем в прошлом году официальном визите президента республики Александра Лукашенко в Грузию. " Впервые страны подписали межгосударственный договор об основах сотрудничества между нашими странами. Текущий год также является значимым - 6 января мы отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Очень отрадно, что за четверть века мы смогли не только сохранить, но и приумножить традиции дружбы между нашими странами", - добавил он.

"Беларусь выступает за развитие многоплановых отношений с Грузией, которая является для Республики Беларусь не только надежным партнером, но и братским государством", резюмировал премьер-министр.

В свою очередь премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что Белоруссия является надежным партнером.

"Последние годы наши отношения находятся на очень высоком уровне. Торгово-экономические отношения выходят на новые позиции. Наши цели амбициозные - мы хотим достичь показателя $200 млн (товарооборот - ИФ)", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр Грузии отметил позитивную динамику развития гуманитарно-культурного сотрудничества между сторонами.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГРУЗИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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