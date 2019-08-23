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Дальнее зарубежье 23.08.2019 17:19

Скончался входящий в 20-ку миллиардеров Forbes американский бизнесмен Дэвид Кох - СМИ

Известный американский бизнесмен Дэвид Кох скончался в пятницу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его брата Чарльза Коха.

"Я с тяжелым сердцем сообщаю, что мой брат Дэвид скончался", - говорится в заявлении Чарльза.

Данные о причине смерти 79-летнего миллиардера не приводятся. 27 лет назад у Дэвида Коха диагностировали рак простаты, но он смог победить болезнь.

Дэвид Кох занял 11 место в рейтинге миллиардеров Forbes 2019 года, разделив эту позицию со своим братом Чарльзом.

В рейтинге Forbes, обновляющемся в режиме реального времени, братья делят 18-е место, состояние каждого из них оценивается в $42,4 млрд.

Дэвид и Чарльз Кох - владельцы долей в основанной их отцом Фредом Кохом компании Koch Industries - второй по объему прибыли частной компании в США. Компания, в частности, занимается нефтепереработкой, производством удобрений и товаров повседневного пользования, например, бумажных стаканчиков и туалетной бумаги.

В 2018 году Д.Кох покинул должность исполнительного вице-президента в Koch Industries из-за проблем со здоровьем, после этого он стал почетным директором компании.

В 1980 году Д.Кох был кандидатом в вице-президенты США от Либертарианской партии США. Тогда они с кандидатом в президенты Эдом Кларком смогли набрать около 1% голосов избирателей.

Д.Кох много занимался благотворительностью, в том числе спонсировал медицинские исследования. Они с братом нередко жертвовали средства на политику, в том числе финансировали Республиканскую партию.

Движения, защищающие экологию, нередко обвиняли компанию Koch Industries в блокировании проектов, полезных для окружающей среды. В январе 2011 года журнал Rolling Stone включил братьев Кох в список 12 лиц, мешающих прогрессу в борьбе с глобальным потеплением.

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Тэги: США, БИЗНЕСМЕН, СМЕРТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]