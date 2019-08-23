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Дальнее зарубежье 23.08.2019 19:17

Оппозиция Гонконга выстроилась в единую человеческую цепь по примеру акции "Балтийский путь"

Протестующие в Гонконге в рамках протестов выстроились в единую живую цепь по примеру акции "Балтийский путь", когда жители стран Балтии выстроились в единую цепь от Таллина до Вильнюса с требованием независимости, сообщает Associated Press.

Участники акции рассчитывают, что цепь растянется на 40 километров.

По словам организаторов, акция призвана "показать солидарность и призвать к международной поддержке".

Акция "Балтийский путь" состоялась 30 лет назад - 23 августа 1989 года. Тогда жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в единую цепь длиной около 670 км. Она соединяла Таллин, Ригу и Вильнюс.

Протесты в Гонконге длятся свыше двух месяцев. Они начались в июне в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией силы к участникам протестов, а также

отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Тэги: КНР, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]