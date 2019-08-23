Протестующие в Гонконге в рамках протестов выстроились в единую живую цепь по примеру акции "Балтийский путь", когда жители стран Балтии выстроились в единую цепь от Таллина до Вильнюса с требованием независимости, сообщает Associated Press.

Участники акции рассчитывают, что цепь растянется на 40 километров.

По словам организаторов, акция призвана "показать солидарность и призвать к международной поддержке".

Акция "Балтийский путь" состоялась 30 лет назад - 23 августа 1989 года. Тогда жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в единую цепь длиной около 670 км. Она соединяла Таллин, Ригу и Вильнюс.

Протесты в Гонконге длятся свыше двух месяцев. Они начались в июне в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией силы к участникам протестов, а также

отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.