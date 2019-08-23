Почти 5,7 тыс. россиян не впустили на Украину с начала года - погранслужба

Более 5,6 тыс. граждан России не смогли въехать на Украину с начала 2019 года, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"С начала года в Украину не впустили 5662 гражданина России", - сказал Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.
По его словам, основными причинами отказов была невозможность подтвердить цель поездки, превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита, а также посещение неконтролируемых Киевом территорий.
При этом уточнил, что было отказано во въезде 15,6 тыс. граждан иностранных государств.
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