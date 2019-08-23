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СНГ 23.08.2019 19:32

Почти 5,7 тыс. россиян не впустили на Украину с начала года - погранслужба

Более 5,6 тыс. граждан России не смогли въехать на Украину с начала 2019 года, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"С начала года в Украину не впустили 5662 гражданина России", - сказал Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, основными причинами отказов была невозможность подтвердить цель поездки, превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита, а также посещение неконтролируемых Киевом территорий.

При этом уточнил, что было отказано во въезде 15,6 тыс. граждан иностранных государств.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯНЕ, ВЪЕЗД, ОТКАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]