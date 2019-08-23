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Внешняя политика 23.08.2019 18:04

Алиев поздравил президента Украины с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с национальным праздником Украины – Днем независимости.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Украины – Дня независимости», - отмечается в тексте поздравления Алиева, опубликованного на главы государства.

Алиев выразил уверенность, «что развитие и дальнейшее углубление нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке внесет новый вклад в благосостояние наших стран и народов».

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]