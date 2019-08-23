Индия отказалась от повышения налога для состоятельных лиц

Власти Индии отказались от повышения налога для состоятельных лиц и объявили о других мерах поддержки экономического роста.

Решение повысить налог на долгосрочный и краткосрочный прирост капитала было отменено, заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман в Нью-Дели в пятницу. Она также объявила о немедленном выделении 700 млрд рупий ($9,8 млрд) бюджета на увеличение капитала банков.

Министерство финансов страны предлагало увеличить налоговую ставку для лиц с ежегодным налогооблагаемым доходом выше 20 млн рупий ($238 тыс.) примерно на 3%, а с доходом выше 50 млн рупий - на 7%. В их число попадали иностранные портфельные инвесторы.

Инициатива наряду с недостатком мер поддержки экономики в бюджетном плане, представленном 5 июля, привели к тому, что иностранцы вывели из индийских акций более $3 млрд. Это отрицательно сказалось на фондовом рынке и рупии.

Финансовые рынки с оптимизмом встретили опубликованное ранее сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на правительственного чиновника, в котором говорилось, что Индия вскоре может принять решение об отмене налога. Индекс S&P BSE Sensex, ключевой индикатор индийского рынка акций, отыграл потери и закрылся ростом на 0,6%. Рупия выросла на 0,3%.