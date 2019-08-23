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Происшествия 23.08.2019 20:05

Пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" экстренно сел в Геленджике

Второй за день борт "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в аэропорту Геленджика, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

"Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой", - сказал Скуратов в пятницу.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной экстренной посадки самолета в Геленджике стал перегрев двигателя.

Ранее в пятницу в Международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А 320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи . "Посадка прошла благополучно. По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса", - сказали в пресс-службе.

На борту находилось 160 пассажиров.

В руководстве авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили инцидент в сочинском аэропорту с лайнером, совершавшим рейс из Тель-Авива. "Это наш рейс Тель-Авив - Сочи. Есть там некоторые неисправности, сейчас разберемся", - заявил "Интерфаксу" гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

В августе уже был инцидент с самолетом, принадлежащим "Уральским авиалиниям". Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из подмосковного аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку.

Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Лайнер восстановлению не подлежит.

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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, САМОЛЕТ, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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