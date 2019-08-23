Ситуация в американской экономике довольно благоприятная, но есть значительные риски, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле.

"Неопределенность, связанная с торговой политикой, вероятно, сыграет роль в замедлении глобальной экономики, а также ослаблении производственной активности и капиталовложений в США", - сказал Пауэлл.

"Мы будем действовать должным образом, чтобы поддержать экономический рост при сохранении сильного рынка труда и инфляции около 2%-ного целевого уровня", - заявил он.

Слова Пауэлла были восприняты рынком как сигнал того, что Федрезерв оставляет открытой возможность снижения ставки на сентябрьском заседании, пишет Bloomberg.

Фондовый рынок США, опускавшийся до выступления Пауэлла, перешел к росту: по данным на 18:45 индексы прибавляют 0,1-0,2%. Курс доллара снизился до $1,1080 по сравнению с $1,1067 до начала выступления. Рынок US Treasuries растет, доходность двухлетних бумаг упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 1,57%, десятилетних - на 3 б.п., до 1,58%.

Федрезерв понизил базовую процентную ставку на заседании 30-31 июля впервые более чем за десять лет - на 25 б.п., до 2-2,25% годовых. Тогда Пауэлл назвал этот шаг "корректировкой в середине цикла", которая не означает переход к длинной серии понижений.

В своем выступлении в пятницу председатель ФРС заявил, что период, прошедший с момента последнего заседания Центробанка, "был насыщен событиями", первым из которых стало объявление Вашингтона о введении новых пошлин для китайских товаров.

"Мы увидели дальнейшие сигналы ослабления глобального экономического роста, главным образом, в Германии и Китае. В новостях много геополитики - это и возможность "жесткого Brexit", и растущая напряженность в Гонконге, и отставка правительства Италии", - отметил Пауэлл.

"Финансовые рынки активно реагируют на эту сложную, турбулентную картину. Фондовые рынки очень волатильны, доходности долгосрочных гособлигаций по всему миру упали к уровням, близким к докризисным минимумам. В то же время американская экономка продолжает демонстрировать хорошие показатели благодаря сильным потребительским расходам", - заявил он.

"В принципе, все, что затрагивает перспективы занятости и инфляции, может сказываться на курсе монетарной политики, в том числе и неопределенность в торговой сфере", - отметил Пауэлл.

"Мы внимательно следим за изменением ситуации и оцениваем потенциальные последствия для экономики США и направления монетарной политики", - добавил он.

В пятницу власти Китая сообщили о намерении ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов КНР, пошлины будут введены в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря 2019 года. Кроме того, власти КНР введут 5%-ную пошлину на поставки соя-бобов и нефти из Соединенных Штатов со следующего месяца и вернут 25%-ную пошлину на американские автомобили с 15 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести 10%-ные пошлины на товары китайского импорта стоимостью $300 млрд в год с 1 сентября. После этого министерство торговли внесло коррективы и объявило, что введение пошлины на ряд товаров будет отложено до 15 декабря. Соответственно, китайские действия являются зеркальным ответом на меры Вашингтона.