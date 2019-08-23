Годовая инфляция в РФ I квартале 2020г может вплотную приблизиться к 3% - Орешкин

Дезинфляционный тренд в РФ на фоне слабого спроса будет очень сильным даже на фоне уже прошедшего смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020 года может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Точно будет ниже 4%, сейчас мы рассматриваем окончательно цифры", - сказал он журналистам, комментируя вопрос, есть ли уже точные цифры по новому прогнозу инфляции на 2019 год (ожидается, что министерство подготовит уточненный макропрогноз на следующей неделе).
"По нашим ощущениям, мы можем вплотную приблизиться к 3% (по годовой инфляции - ИФ) уже в I квартале 2020 года", - продолжил министр.
"Мы видим очень сильные дезинфляционные тенденции, в целом нехватку спроса в экономике. Поэтому дезинфляционный тренд будет очень сильным, даже несмотря на то смягчение денежно-кредитной политики, которое ЦБ уже предпринял", - пояснил свои ожидания Орешкин.
Как сообщалось, исходя из данных Росстата, годовая инфляция на 19 августа замедлилась до 4,4% с 4,6% на конец июля (при этом с 1 по 19 августа была зафиксирована сезонная дефляция в 0,2%).
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год равняется 4,3%, но Орешкин уже анонсировал его пересмотр до ниже 4%.
Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7%. Банк России последние два заседания совета директоров снижал ключевую ставку по 25 базисных пунктов и сейчас она равняется 7,25%.
При этом, даже снизив ставку на 25 базисных пунктов, ЦБ на последнем заседании совета директоров по ставке 26 июля сохранил "голубиный" сигнал: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года".
Следующее заседание пройдет 6 сентября (оно будет опорным, когда ЦБ в том числе обновляет свой макропрогноз).
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции на 2019 год равняется 4,1%.
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