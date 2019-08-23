Володин предлагает ПАСЕ и Европарламенту на внеочередных заседаниях обсудить вопрос размещения ракет США в Европе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ПАСЕ и Европарламенту провести внеочередные заседания для обсуждения вопроса возможного размещения ракет США в Европе и последствий такого решения.

"Было бы правильным собрать внеочередное заседание Парламентской ассамблеи СЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы. Еще есть возможность избежать ошибок. Во всяком случае парламентарии должны все сделать для этого", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что сегодня парламентам, в первую очередь европейских стран, правильно было бы обсудить последствия размещения на их территории американских ракет.

"Совершенно очевидно, что США отвели им незавидную роль стран, которые будут вынуждены принять на себя ответный ядерный удар. Хотят ли этого граждане европейских стран? Соответствует ли такая роль их пониманию обеспечения безопасности своих государств? Правильно было бы не только об этом задуматься, но и понять, что в случае размещения американских ракет в Польше и Румынии, - Европа потеряет то, что за десятилетия удалось достичь в рамках глобальной безопасности", - сказал Володин.

По его словам, РФ, защищая своих граждан, обеспечивая безопасность государства, вынуждена, так как Америка не оставила другого выбора, нацелить российские ракеты на военные базы с американскими ракетами, расположенные на территории европейских стран.

"Этого можно избежать. Россия, со своей стороны, продолжает выступать за обеспечение глобальной безопасности. Но уже сегодня многое зависит от вас, уважаемые коллеги из европейских парламентов. Если вы позволяете размещать на территории Европы американские ракеты, то должны понимать последствия этого", - сказал Володин.

По его мнению, ПАСЕ должна осознать свою ответственность перед гражданами стран, входящих в состав Совета Европы, и вместе с Евросоюзом сделать все для сохранения безопасности на европейском континенте.

По словам Володина, испытание США новой ракеты подтвердило обоснованность предъявляемых Россией претензий о нарушении ранее американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и преднамеренном выходе из него.

"Испытание Соединенными Штатами Америки новой крылатой ракеты дальностью, превышающей 500 км, напрямую доказывает, что все последние годы США в нарушение договора занимались созданием запрещенного ДРСМД оружия и намеренно вели пропагандистскую кампанию против России, обвиняя её в несоблюдении договора", - сказал спикер.

"Провоцируя мир на новую гонку вооружений, США остаются верны своей идее сверхпревосходства и полной безнаказанности. Россия в подобной ситуации не останется безучастной. Решение президента Владимира Владимировича Путина подготовить симметричный ответ полностью отвечает задаче обеспечения безопасности наших граждан и нашей страны", - считает Володин.