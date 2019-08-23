Нетаньяху и Путин обсудили укрепление координации между военными двух стран в связи с Сирией - канцелярия премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре в пятницу затронули тему усиления координации между израильскими и российскими военными в связи с ситуацией в Сирии.

"Лидеры обсудили развитие региональной ситуации и положение дел в Сирии с упором на укрепление механизмов координации между военными", - говорится в сообщении, размещенном на странице канцелярии израильского премьера в Twitter.

"Премьер-министр Нетаньяху рассказал президенту Путину о своем визите на Украину. Было достигнуто соглашение продолжать диалог по вопросам безопасности", - отмечается в другом сообщении.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Продолжен обмен мнениями по региональной повестке дня. Выражена обоюдная заинтересованность в поддержании российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом", - говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Затронуты также вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, информировала кремлевская пресс-служба.