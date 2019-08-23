Информация о ввозе израильских дронов в Азербайджан для атаки на Иран не соответствует действительности – Минобороны

Информация о поставках израильских дронов в Азербайджан для использования их в нападении на Иран и Ирак не соответствует действительности, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

"Информация о том, что США завезли в Азербайджан израильские дроны для атаки на Иран и Ирак, распространяемая в зарубежных СМИ, не соответствует действительности и носит характер дезинформации", - отметили в Минобороны.

Отметим, что командир вооруженной группировки Hashdi Shaabi Абу Мехти Аль-Мохандис обвинил США в поставках израильских дронов в Азербайджан для последующего нападения на Иран и Ирак.

А. Мамедов