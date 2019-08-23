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23.08.2019 19:41

Информация о ввозе израильских дронов в Азербайджан для атаки на Иран не соответствует действительности – Минобороны

Информация о поставках израильских дронов в Азербайджан для использования их в нападении на Иран и Ирак не соответствует действительности, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

"Информация о том, что США завезли в Азербайджан израильские дроны для атаки на Иран и Ирак, распространяемая в зарубежных СМИ, не соответствует действительности и носит характер дезинформации", - отметили в Минобороны.

Отметим, что командир вооруженной группировки Hashdi Shaabi Абу Мехти Аль-Мохандис обвинил США в поставках израильских дронов в Азербайджан для последующего нападения на Иран и Ирак.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, ДРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]