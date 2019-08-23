Цены на нефть обвалились на эскалации торговой войны Китая и США, Brent подешевела до $58,76 за баррель

Цены на нефть резко усилили падение на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в пятницу составила $58,76 за баррель, что на $1,16 (1,94%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,59 (2,87%) - до $53,76 за баррель.

Рынок негативно отреагировал на заявление Китая о намерении ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

В список товаров, которые будут обложены новыми пошлинами, попала американская нефть - пошлина для нее составит 5%.

В прошлом году Китай отказался включать нефть в список товаров, для которых были введены пошлины, признав, таким образом, важность этого вида сырья, и его нынешнее решение указывает на серьезную эскалацию торгового спора двух стран, отмечают эксперты.

"Это прямой удар по американскому экспорту нефти", - отмечает партнер нью-йоркской Again Capital LLC Джон Кильдуфф.

"Китай был активным покупателем американской нефти", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

По итогам первых пяти месяцев этого года Китай занимал девятое место среди крупнейших экспортеров нефти в США.

Обвал цен на нефть в четверг усилился после того, как президент США Дональд Трамп пообещал объявить об ответных мерах на действия Китая, довольно резко высказавшись в Твиттере.

"Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая многие годы. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться", - написал Трамп в Твиттере.