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ТЭК 23.08.2019 19:43

Цены на нефть обвалились на эскалации торговой войны Китая и США, Brent подешевела до $58,76 за баррель

Цены на нефть резко усилили падение на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в пятницу составила $58,76 за баррель, что на $1,16 (1,94%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,59 (2,87%) - до $53,76 за баррель.

Рынок негативно отреагировал на заявление Китая о намерении ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

В список товаров, которые будут обложены новыми пошлинами, попала американская нефть - пошлина для нее составит 5%.

В прошлом году Китай отказался включать нефть в список товаров, для которых были введены пошлины, признав, таким образом, важность этого вида сырья, и его нынешнее решение указывает на серьезную эскалацию торгового спора двух стран, отмечают эксперты.

"Это прямой удар по американскому экспорту нефти", - отмечает партнер нью-йоркской Again Capital LLC Джон Кильдуфф.

"Китай был активным покупателем американской нефти", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

По итогам первых пяти месяцев этого года Китай занимал девятое место среди крупнейших экспортеров нефти в США.

Обвал цен на нефть в четверг усилился после того, как президент США Дональд Трамп пообещал объявить об ответных мерах на действия Китая, довольно резко высказавшись в Твиттере.

"Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая многие годы. Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться", - написал Трамп в Твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]