Демократ Сет Молтон готов выйти из предвыборной гонки на пост президента 2020 года

Конгрессмен-демократ Сет Молтон собирается покинуть предвыборную гонку на пост президента США после того, как ему не удалось заручиться поддержкой избирателей по результатам опросов общественного мнения, сообщает в пятницу американское издание Politico.

"Сегодня я хочу использовать возможность для того, чтобы объявить о прекращении моей предвыборной кампании кампанию на пост президента. Она заканчивается не так, как мы надеялись. Покидая эту гонку, я знаю, что мы подняли вопросы, жизненно важные для американского народа и нашего будущего", - цитирует издание выдержки из заявления Молтона, с которым, как ожидается, он выступит позднее в пятницу на встрече Национального комитета Демократической партии.

Кампания Молтона, ветерана морской пехоты, была сосредоточена на внешней политике и национальной безопасности США, психическом здоровье населения страны, а также на помощи ветеранам.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно заявлял о намерении участвовать в них и выражал уверенность в том, что ему удастся одержать победу.

Ранее Трамп назвал своими основными соперниками сенаторов Берни Сандерса и Джо Байдена.