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Дальнее зарубежье 23.08.2019 22:32

Демократ Сет Молтон готов выйти из предвыборной гонки на пост президента 2020 года

Конгрессмен-демократ Сет Молтон собирается покинуть предвыборную гонку на пост президента США после того, как ему не удалось заручиться поддержкой избирателей по результатам опросов общественного мнения, сообщает в пятницу американское издание Politico.

"Сегодня я хочу использовать возможность для того, чтобы объявить о прекращении моей предвыборной кампании кампанию на пост президента. Она заканчивается не так, как мы надеялись. Покидая эту гонку, я знаю, что мы подняли вопросы, жизненно важные для американского народа и нашего будущего", - цитирует издание выдержки из заявления Молтона, с которым, как ожидается, он выступит позднее в пятницу на встрече Национального комитета Демократической партии.

Кампания Молтона, ветерана морской пехоты, была сосредоточена на внешней политике и национальной безопасности США, психическом здоровье населения страны, а также на помощи ветеранам.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно заявлял о намерении участвовать в них и выражал уверенность в том, что ему удастся одержать победу.

Ранее Трамп назвал своими основными соперниками сенаторов Берни Сандерса и Джо Байдена.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ДЕМОКРАТ, ВЫБЫВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]