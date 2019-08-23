Джонсон вышлет обратно нелегалов, задержанных при попытке пересечь Ла-Манш

Великобритания вышлет мигрантов, которые попытались незаконно пересечь Ла-Манш из Франции, сообщил в пятницу журналистам британский премьер Борис Джонсон.
"Мы отправим вас обратно, - заявил Джонсон СМИ. - Великобритания не должна становиться местом, куда вы можете самовольно прибыть, и нарушать закон, будучи нелегальными мигрантами".
Ранее в августе сообщалось, что береговая охрана Великобритании задержала 30 нелегальных мигрантов, которые пытались перебраться на британскую территорию через пролив Ла-Манш из Франции.
Мигранты, пытавшиеся попасть на территорию Великобритании, были выходцами из Ирана и Афганистана.
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