Джонсон вышлет обратно нелегалов, задержанных при попытке пересечь Ла-Манш

Великобритания вышлет мигрантов, которые попытались незаконно пересечь Ла-Манш из Франции, сообщил в пятницу журналистам британский премьер Борис Джонсон.

"Мы отправим вас обратно, - заявил Джонсон СМИ. - Великобритания не должна становиться местом, куда вы можете самовольно прибыть, и нарушать закон, будучи нелегальными мигрантами".

Ранее в августе сообщалось, что береговая охрана Великобритании задержала 30 нелегальных мигрантов, которые пытались перебраться на британскую территорию через пролив Ла-Манш из Франции.

Мигранты, пытавшиеся попасть на территорию Великобритании, были выходцами из Ирана и Афганистана.