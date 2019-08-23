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Дальнее зарубежье 23.08.2019 22:57

Джонсон вышлет обратно нелегалов, задержанных при попытке пересечь Ла-Манш

Великобритания вышлет мигрантов, которые попытались незаконно пересечь Ла-Манш из Франции, сообщил в пятницу журналистам британский премьер Борис Джонсон.

"Мы отправим вас обратно, - заявил Джонсон СМИ. - Великобритания не должна становиться местом, куда вы можете самовольно прибыть, и нарушать закон, будучи нелегальными мигрантами".

Ранее в августе сообщалось, что береговая охрана Великобритании задержала 30 нелегальных мигрантов, которые пытались перебраться на британскую территорию через пролив Ла-Манш из Франции.

Мигранты, пытавшиеся попасть на территорию Великобритании, были выходцами из Ирана и Афганистана.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, МИГРАЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]