МЧС привлекло самолет-амфибию и 2 вертолета для тушения пожара на северо-западе Азербайджана

МЧС Азербайджана привлекло самолет-амфибию и два вертолета к тушению пожара на территории села Солгуджа Габалинского района (северо-запад Азербайджана), сообщили Интерфакс-Азербайджан в ведомстве.

«23 августа на «горячую линию» МЧС поступил телефонный звонок о том, что на территории близ села Солгуджа Габалинского района начался пожар», - отметили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что к тушению пожара привлечены самолет-амфибия BE 200 СS и два вертолета, подразделения Государственной службы пожарной охраны и личный состав войск гражданской обороны.