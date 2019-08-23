МЧС привлекло самолет-амфибию и 2 вертолета для тушения пожара на северо-западе Азербайджана

МЧС Азербайджана привлекло самолет-амфибию и два вертолета к тушению пожара на территории села Солгуджа Габалинского района (северо-запад Азербайджана), сообщили Интерфакс-Азербайджан в ведомстве.
«23 августа на «горячую линию» МЧС поступил телефонный звонок о том, что на территории близ села Солгуджа Габалинского района начался пожар», - отметили в МЧС.
В ведомстве сообщили, что к тушению пожара привлечены самолет-амфибия BE 200 СS и два вертолета, подразделения Государственной службы пожарной охраны и личный состав войск гражданской обороны.
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