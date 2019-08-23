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Происшествия 23.08.2019 20:11

МЧС привлекло самолет-амфибию и 2 вертолета для тушения пожара на северо-западе Азербайджана

МЧС Азербайджана привлекло самолет-амфибию и два вертолета к тушению пожара на территории села Солгуджа Габалинского района (северо-запад Азербайджана), сообщили Интерфакс-Азербайджан в ведомстве.

«23 августа на «горячую линию» МЧС поступил телефонный звонок о том, что на территории близ села Солгуджа Габалинского района начался пожар», - отметили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что к тушению пожара привлечены самолет-амфибия BE 200 СS и два вертолета, подразделения Государственной службы пожарной охраны и личный состав войск гражданской обороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЧС, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]