Эрдоган отправится в Москву 27 августа - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, во вторник, совершит однодневный визит в Москву, сообщает в пятницу турецкое агентство "Анадолу".
По данным региональных СМИ, темой переговоров может стать ситуация в сирийской провинции Идлиб.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Путин и Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиасалона "МАКС".
Ранее в пятницу пресс-служба президента РФ сообщала, что Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в сирийском Идлибе.
"Обсуждались вопросы российско-турецкого взаимодействия в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 г", - говорилось в сообщении.
В свою очередь, по информации агентства "Анадолу", Эрдоган заявил Путину, что действия сирийской правительственной армии в Идлибе привели к серьезному гуманитарному кризису в регионе.
Также Эрдоган сказал, что боевые действия в Идлибе вредят мирному процессу и представляют серьезную угрозу для национальной безопасности Турции.
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