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Джонсон: добиться нового соглашения по Brexit будет непросто

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу предупредил, что новое соглашение по Brexit не получится заключить быстро.

"Я хочу всех предупредить, это (заключение соглашения - ИФ) не произойдет наскоком, это не будет просто. Нам придется очень упорно работать для этого", - цитирует его слова агентство Bloomberg.

В то же время, после встреч с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и после возвращения в Великобританию, Джонсон заявил, что ему удалось добиться успехов, и что его турне прошло в "хорошей атмосфере".

Джонсон заверил, что возможный выход Британии из ЕС без соглашения пройдет нормально, поскольку британское правительство уже готовится к этому варианту.

Премьер также сказал, что существует множество способов решить вопрос с границей между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Однако, как признал премьер, потребуется время, чтобы убедить "друзей и партнеров из ЕС" изменить свою позицию по проблеме границы.

Джонсон добавил, что какие-либо новые компромиссы могут быть достигнуты буквально в последний момент.

Накануне Джонсон заявил о желании добиться новой сделки между ЕС и Великобританией, причем после недавней встречи с Меркель он верит в эту возможность.

Ранее британский премьер неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

"Страховочный план" или "бэкстоп" направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]