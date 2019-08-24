Джонсон: добиться нового соглашения по Brexit будет непросто

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу предупредил, что новое соглашение по Brexit не получится заключить быстро.
"Я хочу всех предупредить, это (заключение соглашения - ИФ) не произойдет наскоком, это не будет просто. Нам придется очень упорно работать для этого", - цитирует его слова агентство Bloomberg.
В то же время, после встреч с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и после возвращения в Великобританию, Джонсон заявил, что ему удалось добиться успехов, и что его турне прошло в "хорошей атмосфере".
Джонсон заверил, что возможный выход Британии из ЕС без соглашения пройдет нормально, поскольку британское правительство уже готовится к этому варианту.
Премьер также сказал, что существует множество способов решить вопрос с границей между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Однако, как признал премьер, потребуется время, чтобы убедить "друзей и партнеров из ЕС" изменить свою позицию по проблеме границы.
Джонсон добавил, что какие-либо новые компромиссы могут быть достигнуты буквально в последний момент.
Накануне Джонсон заявил о желании добиться новой сделки между ЕС и Великобританией, причем после недавней встречи с Меркель он верит в эту возможность.
Ранее британский премьер неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.
В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".
"Страховочный план" или "бэкстоп" направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Джонсон предложил Бразилии помощь в тушении лесных пожаров
Информация о ввозе израильских дронов в Азербайджан для атаки на Иран не соответствует действительности – Минобороны
Белоруссия хочет закупать нефть в США и наняла лоббиста, чтобы получить американскую лицензию
Грузинская нефтегазовая корпорация в I полугодии снизила чистую прибыль в 2,9 раза
Годовая инфляция в РФ I квартале 2020г может вплотную приблизиться к 3% - Орешкин
МЧС привлекло самолет-амфибию и 2 вертолета для тушения пожара на северо-западе Азербайджана
Пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" экстренно сел в Геленджике
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США