Джонсон: добиться нового соглашения по Brexit будет непросто

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в пятницу предупредил, что новое соглашение по Brexit не получится заключить быстро.

"Я хочу всех предупредить, это (заключение соглашения - ИФ) не произойдет наскоком, это не будет просто. Нам придется очень упорно работать для этого", - цитирует его слова агентство Bloomberg.

В то же время, после встреч с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и после возвращения в Великобританию, Джонсон заявил, что ему удалось добиться успехов, и что его турне прошло в "хорошей атмосфере".

Джонсон заверил, что возможный выход Британии из ЕС без соглашения пройдет нормально, поскольку британское правительство уже готовится к этому варианту.

Премьер также сказал, что существует множество способов решить вопрос с границей между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Однако, как признал премьер, потребуется время, чтобы убедить "друзей и партнеров из ЕС" изменить свою позицию по проблеме границы.

Джонсон добавил, что какие-либо новые компромиссы могут быть достигнуты буквально в последний момент.

Накануне Джонсон заявил о желании добиться новой сделки между ЕС и Великобританией, причем после недавней встречи с Меркель он верит в эту возможность.

Ранее британский премьер неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

"Страховочный план" или "бэкстоп" направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.