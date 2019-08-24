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ТЭК 24.08.2019 15:00

Белоруссия планирует разместить новый узел контроля качества нефти на границе с РФ в 2021 году

Белоруссия рассматривает возможность установить новую точку контроля количества и качества нефти на восточной границе в 2021 году, заявил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"К сожалению, доверительный принцип работы с партнерами (Россией - ИФ) не всегда оправдывает себя. Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента (поставка грязной российской нефти - ИФ) была бы исключена", - цитирует Вериго госагентство БелТА.

По словам представителя "Гомельтранснефть Дружба", ситуация с поступлением из России загрязненной хлорорганикой нефти в апреле текущего года внесла коррективы в подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода "Дружба".

В частности, продолжил Вериго, "Гомельтранснефть Дружба" обсуждает с концерном "Белнефтехим" необходимость организации новых точек контроля количества и качества нефти.

Так, планируется, что узел контроля появится в 2021 году на восточной границе нефтяной магистрали на приеме нефти из РФ.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Белоруссию начаты 9 июня.

Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Белоруссии находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти. Вытеснение некондиционной нефти в РФ завершено.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, КАЧЕСТВО, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]