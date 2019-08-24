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Дальнее зарубежье 24.08.2019 12:15

Шесть стран ЕС примут более 350 нелегалов, спасенных у берегов Ливии

Германия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Румыния и Франция согласились принять 356 нелегалов, спасенных судном Ocean Viking неправительственных организаций "Врачи без границ" и SOS Mediterranee у ливийского побережья при попытке перебраться в Европу, сообщают в пятницу европейские СМИ.

По их данным, людей, находящихся на борту судна, примут корабли ВМС Мальты, которые доставят их к этому острову, однако выйти на берег нелегалам не будет разрешено.

Сам Ocean Viking, который ходит под флагом Норвегии, отправится в Марсель, где будет произведена смена команды.

После прибытия к Мальте, нелегалов, по словам мальтийского премьера Джозефа Маската, распределят по шести упомянутым странам.

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Тэги: СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, НЕЛЕГАЛЫ, ЕС, СОГЛАСИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]