Шесть стран ЕС примут более 350 нелегалов, спасенных у берегов Ливии

Германия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Румыния и Франция согласились принять 356 нелегалов, спасенных судном Ocean Viking неправительственных организаций "Врачи без границ" и SOS Mediterranee у ливийского побережья при попытке перебраться в Европу, сообщают в пятницу европейские СМИ.
По их данным, людей, находящихся на борту судна, примут корабли ВМС Мальты, которые доставят их к этому острову, однако выйти на берег нелегалам не будет разрешено.
Сам Ocean Viking, который ходит под флагом Норвегии, отправится в Марсель, где будет произведена смена команды.
После прибытия к Мальте, нелегалов, по словам мальтийского премьера Джозефа Маската, распределят по шести упомянутым странам.
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